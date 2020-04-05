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Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice merkezli depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılmaya devam ediyor.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen illerin başında Malatya geliyor. Kentte depremin yaraları sarılırken, ağır hasar görev ve yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışmaları da sürüyor.

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'ndeki 3 katlı özel öğretim kursu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesi sonrası boşaltıldı. Bina, güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkıldı.