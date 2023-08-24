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        Haberler Gündem Malatya'da deprem! Az önce depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? 24 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Malatya'da deprem! 24 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye genelinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Bu kapsamda AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin boyutunu ve derinliğinin detaylarını kendi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte 24 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 19:44 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:44
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        • 1

          Son dakika yaşanan depremler an bean, canlı olarak Kandilli ve AFAD tarafından erişime sunuluyor. Bu bağlamda Kayseri ve Malatya ilinde yaşanan depremin boyutu Kandilli ve AFAD tarafından açıklandı. Deprem olduğunu hissedenler, "Az önce depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ağustos Perşembe son dakika yaşanan depremler...

        • 2

          KAYSERİ'DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 22 Ağustos 2023 Salı günü Kayseri ili Sarız ilçesinde saat 13.17'de bir deprem meydana geldiği duyurdu.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre 24 Ağustos Perşembe günü saat 05:41'de Kahramanmaraş Göksun'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

          Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 5

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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