Son dakika yaşanan depremler an bean, canlı olarak Kandilli ve AFAD tarafından erişime sunuluyor. Bu bağlamda Kayseri ve Malatya ilinde yaşanan depremin boyutu Kandilli ve AFAD tarafından açıklandı. Deprem olduğunu hissedenler, "Az önce depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ağustos Perşembe son dakika yaşanan depremler...