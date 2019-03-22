Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları için gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Malatya'da 20 Mart'ta terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirilmişti.