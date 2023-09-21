Malatya'da dağlık alanda korkutan yangın

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına farklı noktalardan müdahale edildi. Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı. AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan yangın ihbarına ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüyerek, geniş bir alana yayıldığını aktaran Katipoğlu, "İtfaiye olarak önceliğimiz yaşam alanları olduğu için o bölgelerde yangının önünü aldık. Sonrasında dağlık alanlarda ve dere yatağındaki yangınları söndürmeye devam ettik. İtfaiye olarak 15 araç, 60 personelle yangına müdahale ettik, orman ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler geldi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmamız devam ediyor." dedi.

Yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü ifade eden Katipoğlu, "Rüzgarda yangına müdahale etmek risk, dumandan etkilenen arkadaşlarımız oldu. Çok şükür herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı. Belediyenin iş makineleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Can kaybının olmaması sevindirici bizim için. Yangın esnasında tedbir amaçlı boşalttığımız evler oldu. Çok şükür alevler evlere ulaşmadı. Ne kadarlık alanın yandığı, hasar gören kayısı bahçeleri, gün aydınlanınca kesin hesap ortaya çıkar." diye konuştu.