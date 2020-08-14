Malatya'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonu arkasında otluk ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan İ.K. ile N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan ile 100 dönüm otluk alan zarar görmüş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.