Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Malatya'nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 26.08.2023 - 21:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:04
Büyüköz Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bu arada alevlere müdahale etmeye çalışırken yaralanan Abuzer Çarboğa (86), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.