Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakaları tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

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