Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesi Yenice Mahallesinde, 14 günlük karantina süresi sonucunda filyasyon ekiplerince yapılan kontrollerde yeni vakalara rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Battalgazi İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nun 12.08.2020 tarihinde almış olduğu kararla Yenice Mahallesinde uygulanan karantina 12.08.2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır." denildi.