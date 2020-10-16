Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Muhammed Öztaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Yukarı Selimli Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu vakaların mahallenin diğer sakinleriyle de temas kurduğunun tespit edildiği belirtildi.

Salgının yayılım hızının önüne geçmek, mahalle ve ilçede toplum sağlığını korumak amacıyla bugünden itibaren Yukarı Selimli Mahallesi'ne giriş çıkışlar, acil sağlık hizmetleri dışında durduruldu.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanması uygun görüldü.