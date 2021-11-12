Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsalında bulunan Beybağı Mahallesi'nde kendine ait evde yalnız yaşayan Mustafa Kayagil'den (58) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Mustafa Kayagil'in cesedini buldu.

AA'nın haberine göre; Kayagil'in cesedi incelenmek üzere Malatya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.