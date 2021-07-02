Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Abdül Kadir Duran başkanlığında toplandı.

AA'nın haberine göre, apartmanda artan Kovid-19 vakalarını görüşen kurul, binayı giriş çıkışlara kapattı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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