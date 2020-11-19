Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şehbayram Mahallesi'nde, arkadaşıyla şakalaştığı ileri sürülen M.K. tabancayla vuruldu. Yaralanan M.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.K'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan arkadaşı A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.