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Malatya'da Arapgir tahta çivili ayakkabı tescillendi

Malatya'da Arapgir tahta çivili ayakkabı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

Giriş: 21.12.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da Arapgir tahta çivili ayakkabı tescillendi
AA

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamada, Arapgir tahta çivili ayakkabının kendine özgü tasarımı ve uzun yıllar kullanılması nedeniyle ilçe ile özdeşleştiği belirtildi.

Bu ayakkabının hakiki deriden, tabanının sığır köselesinden, iç astarının ise meşinden yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kundurada köselenin yapıştırma ya da dikilme yerine tabana gürgen veya fırınlanmış kayın ağacından 4-5 milimetre ahşap çivilerle monte edildiği bildirildi.

Tescillenen ayakkabının, dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan bu sanatı sürdüren Erol Hakan tarafından üretildiği aktarılan açıklamada, 65 yaşındaki ustanın yarım asırdır el emeği, göz nuruyla tahta çivili ayakkabı ürettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuru sonucunda ilçe ile özdeşleşen Arapgir tahta çivili ayakkabıya coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini kaydetti.

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