Malatya'da aranan PKK/KCK şüphelisi yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunduğu 7 farklı bölgede 602 personelle "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 4 bin 825 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu yapılırken, 95 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlendi, 1 kafe sahibi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan ve alkol sunum belgesi olmadan alkol sunumu yapmaktan tutanak düzenlendi.

Bu arada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan bir şüpheli de uygulama kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan, karantinada olması gerekirken kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişi için gerekli işlemler yapıldı.