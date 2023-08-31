Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 7 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan Arma Park Konutları'nda 3 bina, Bostanbaşı Konutları'nda ise 4 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı 14'er katlı 7 bina, 740 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü yıkıldı.
Toplamda 350 dairenin bulunduğu binaların yıkımını ev sahipleri ve vatandaşlar da izledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.