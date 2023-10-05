Malatya'da ağır hasarlı 12 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 12 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Giriş: 05.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:39
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 3 bin 770 elektriksiz kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.