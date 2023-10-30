Malatya'da 8'inci kattan düşen çocuk öldü
Malatya'da 8 katlı binanın son katında bulunan evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki Münir Taylan Öncü yaşamını yitirdi
Malatya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Münir Taylan Öncü (9) hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBEDİP BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Olay dün akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.