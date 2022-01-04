Otobüste 65 kilo esrar yakalandı: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

İHA'nın haberine göre; aramalarda bir yolucun eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 65 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye el konuldu.