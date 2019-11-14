Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uzun süreli istihbarat çalışmaları sonucu, Malatya ili ve çevre illerde kaçak içki satışı ve imalatı yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

110 personelin katılımıyla, kaçak içki imal edilen Yeşilyurt ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 61 ton kaçak içki (6 tonu satışa hazır şişelenmiş vaziyette 55 ton ise jelikan bidonlar içerisinde mayalanma aşamasında),15 adet alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, 30 adet alkol kaynatma kazanı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bol miktarda jelikan bidon, el arabası ile kaçak içki imalatında kullanılan yardımcı malzeme ele geçirildi.

Jandarmanın operasyonu sonucunda ele geçirilen kaçak, sahte boğma rakı piyasaya sunulmadan toplanıp, vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.