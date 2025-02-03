Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​

Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğinin ifade edildiği açıklamada, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilerek, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat'ta bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

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