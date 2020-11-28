Malatya'da 6 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 6 evde aynı gün içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, eşkallerini belirledikleri şüphelilerinin Diyarbakır'a gideceği bilgisi üzerine, kent merkezi çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Bir yolcu minibüsünde yapılan kontrolde 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerden çalınan 2 tablet bilgisayar, 4 cep telefonu, çeşitli kozmetik ürün ve takı eşyaları, 3 kol saati, 2 gümüş yüzük ve 200 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve M.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.