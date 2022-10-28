Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.