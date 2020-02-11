Son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçerken, AFAD ise 3.9 olarak açıkladı. İşte 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD MALATYA DEPREMİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.11 01:13:22 39.0062 27.7933 14.0 -.- 1.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.02.11 01:04:47 39.2095 27.8187 21.9 -.- 1.6 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.11 01:04:08 38.2505 38.8508 5.0 -.- 3.9 4.0 ORMELI-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.11 00:54:44 38.9907 27.8612 3.5 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.11 00:49:51 39.0292 27.8808 2.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.11 00:48:54 39.0212 27.8770 5.5 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.11 00:47:15 37.8380 29.7648 9.9 -.- 1.9 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2020.02.11 00:46:19 38.2198 38.6073 1.8 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.11 00:43:15 36.6205 27.9408 71.9 -.- 2.3 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 2020.02.11 00:33:35 38.2942 38.7090 9.8 -.- 2.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA) 2020.02.11 00:13:03 38.9762 27.8590 9.8 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.10 23:33:03 38.3823 39.1068 8.6 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.10 23:16:29 38.2090 38.7368 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.10 22:34:48 38.9903 27.8617 2.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.10 22:24:42 39.0097 27.8467 7.7 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.10 22:17:02 38.9675 27.8668 10.7 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.10 22:02:48 38.9762 27.8503 8.2 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.10 21:16:52 39.0107 27.8842 7.8 -.- 1.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.10 21:00:59 38.9295 27.8837 9.1 -.- 1.5 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)