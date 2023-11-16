Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 01.32'de, yerin 11,5 kilometre derinliğinde kaydedildi
Giriş: 16.11.2023 - 01:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 01:57
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.