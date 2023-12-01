Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 01.12.2023 - 06:02 Güncelleme: 01.12.2023 - 06:02
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.