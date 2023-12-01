Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.