Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.

Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.