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Malatya'da 2 kişi enkaz altından çıkarıldı

Van’ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya’dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Giriş: 07.02.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da 2 kişi enkaz altından çıkarıldı
İHA

Dün sabah Malatya’ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, akşam saat 20.00 sularında AFAD yetkililerinin koordinasyonunda Efruz Sitesi'nde çalışma başlattı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Şahin Ulutaş isimli kazazedeyi enkazdan sağ çıkartarak sağlık ekiplerine teslim eden Edremit ekibi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aynı enkazda Yasemin Karakurt isimli depremzedeyi de sağ çıkardı.

Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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