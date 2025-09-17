Malatya'da 2 bin 932 damızlık büyükbaş verilecek

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, 181 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte etçi damızlık hayvan işletme sayısı ile kırmızı et üretiminin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

REKLAM advertisement1

Angus türü etçi büyükbaş hayvanların, diğer etçi büyükbaş hayvanlara oranla yem maliyetlerinin daha düşük, et verimlerinin ise daha yüksek olduğunu belirten Akar, şöyle konuştu:

"Kırmızı et arzında yeterlilik ve sürekliliği sağlamak için Bakanlığımızca hayata geçirilen projede gençlerin ve kadınlarımızın sektörde istihdam edilmesi de amaçlanıyor. Gençleri ve kadınları teşvik etmek amacıyla Ziraat Bankasından sübvansiyonlu uygun şartlardaki kredi imkanı sağlanıyor. Projesi onaylanan ziraat ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimlere 30, diğer gruplara ise 5-15 arasında hayvan teslimi yapılıyor. Teslim edilen bu hayvanların bir yıllık TARSİM giderleri ile 12 aylık bakım ve beslenme giderleri Bakanlığımız tarafından karşılanarak üreticilerimize destek olunuyor."

İlk etapta kentteki 240 yetiştiricinin proje yatırım programına alındığını, üreticilere 2 bin 932 büyükbaş hayvanın dağıtılacağını dile getiren Akar, "Projesi onaylanan üreticilerimize hayvanları teslim etmeye başladık. Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde hayvanlar teslim edildi. Müdürlük olarak bu hayvanların aylık kontrol ve denetimlerini yapacağız" diye konuştu.

Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde besicilik yapan Veteriner Hekim Levent Çelen, proje kapsamında 30 dişi angus aldığını söyledi. Yaklaşık 20 yıl önce 3 büyükbaş hayvanla sektöre girdiğini ve şu an et üretimine yönelik besicilik yaptığını ifade eden Çelen, "Verilen hayvanların dişi yavrularını damızlık olarak, erkek yavruları ise kırmızı et üretimi amacıyla yetiştireceğiz" dedi.