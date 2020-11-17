Malatya'da 15 bin 486 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Darende ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 bin 486 değişik markalarda cep telefonu aksesuarı ve malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.