Malatya'da 11 kilodan fazla toz esrar ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında bir otomobilde arama yaptı.

AA'nın haberine göre; aramada, aracın bagaj kısmındaki boya malzemelerinin arasına gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler Y.Y, V.Y. ve M.İ.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.