Malatya'da 100 öğrenci ile 100. yıl koreografisi
Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 100 öğrencinin katılımıyla 100. yıl koreografisi oluşturuldu
- 1
Malatya'nın Darende ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu avlusunda toplanan öğrenciler, Türkiye haritası içerisinde bayrak ve 100. yıl koreografisi oluşturdu.
- 2
Okulun sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandığı belirtildi.
- 3
Keyifli ve güzel bir çalışma olduğu kaydedilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e sayılı günler kaldı. Bizler bu büyük coşkuyu ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz.
-
- 4
Bu nedenle, Cumhuriyet İlkokulu olarak 100. yıla özel bir koreografi hazırladık. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz" ifadesi kullanıldı.