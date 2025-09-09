Habertürk
        Malatya'da 10 büyükbaş hayvan öldü | Son dakika haberleri

        Malatya'da çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ahır yangınında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:53
        Malatya'da 10 büyükbaş hayvan öldü
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Gövdeli Mahallesi'nde Haluk Şafak'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #yangın
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa