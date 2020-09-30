DHA

Durulova Mahallesi'nde oturan 12 kişide, yapılan test sonucunda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Durulova Mahallesi'nde Covid-19 12 kişide pozitif vaka tespit edilmiş, bu kişilerin diğer hane sakinleri ile de temas kurduğu belirlenmiş. Kırsal mahallelerimizde geleneksel yapımızın temelleri olan komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olmasıyla birlikte sosyal izolasyonun mümkün olmadığı bir gerçektir. 30.09.2020 tarihi saat 12.00'dan itibaren ilçemizin Durulova Mahallesi 14 günlük karantinaya alınmıştır" denildi.