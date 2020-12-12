MALATYA - Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, A.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle annesi N.S'yi yaşadığı evde rehin aldı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonrasında eyleminden vazgeçen A.D, polis ekiplerine teslim oldu.Gözaltına alınan A.D. emniyete götürüldü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."