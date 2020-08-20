HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in üst-orta segment modeli E-Serisi, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni E-Serisi'nin E 200 d, E 220 d 4Matic ve E 63 S 4Matic+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulduğu açıklandı.

Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Markanın kalbi olarak da kabul edilen ve Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye’de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yeni E-Serisi ile otomobil zekâsı artık daha heyecan verici ve dinamik hale geliyor" dedi.

ÖZEL PAKET İLE GELDİ

Mercedes-Benz Türk'den yapılan açıklamada, Edition 1 isimli versiyonun, ilk üretime özel bir paket olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda araçta artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3 inç ekranlı kokpit ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu teknolojik bileşenleri oluştururken, otomatik bagaj kapağı kapatma sistemi, kapı kapama yardımcısı (vakumlu kapılar) ve güneş koruma paketi gibi donanımlar yer alıyor.

E-Serisi'nin makyaj operasyonu ile birlikte, yeni nesil sürüş yardım sistemleri ile donatıldığı da verilen bilgiler arasında.

Yeni nesil direksiyonun, kapasitif sensörler yardımıyla Eller Direksiyonda Denetimi (Sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) yaptığı belirtilirken, Distronic, Aktif Takip Yardımcısı, Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Dönüş ve Çapraz Trafik Fonksiyonu ve Araçtan Çıkış Uyarı sistemi gibi sistemlerin artık alınabildiği bildirildi.

Otomobilin iç mekanı ise makyaj ile birlikte standart olarak iki adet 12.3 inçlik geniş ekran ile geliyor.