16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Land Rover’ın yakın bir zaman önce makyajladığı Discovery Sport, Türkiye'de satışa sunuldu.
Yapılan açıklamaya göre, Yeni Discovery Sport, S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE ve R-Dynamic HSE olmak üzere 6 farklı donanım seçeneği ve 522 bin 918 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek.
Öte yandan, makyajlı Discovery Sport için online rezervasyon yapılabileceği açıklandı.
Dış tasarımında yapılan ön ve arka LED farlar ile panjur ve tampon tasarımı değişikliklerinin aracın Range Rover ile benzerliğini artırdığı görülürken, modelin 5+2 şeklinde oturma düzeni opsiyonuyla satışa çıktığı kaydedildi.
Aracın iç mekanında yapılan yenilikler ile de, görsel güncellemenin yanı sıra malzeme kalitesinin de artırıldığı belirtildi.
GÖVDE RİJİTLİĞİ ARTIRILDI
Son 3 yılda tüm dünyada yarım milyona yakın adet satılan Discovery Sport'un, makyaj operasyonu ile elektrikli motorlara uygun altyapı sunan Premium Transverse Architecture (PTA) şasiye kavuştuğu bildirilirken, aracın makyaj öncesine göre yüzde 13 daha rijit bir gövdeye sahip olduğu belirtildi.
48V elektrik destekli mild hibrit (MHEV) özelliğine sahip olan Yeni Discovery Sport, bu versiyonunda 17 km/s’in altındaki hızlarda sürücü fren pedalına bastığında içten yanmalı motor kapatılarak frenleme esnasında elde edilen enerjiyi bataryalarında depoluyor.
Yapılan açıklamaya göre, bu enerji daha sonra elektrik motorunda kullanılarak, içten yanmalı motora destek oluyor.
Mild hibrit özelliği ile donatılan Yeni Discovery Sport 100 km’de ortalama 5.5 litre benzin tükettiği kaydediliyor. Yeni Discovery Sport Türkiye’de, 2.0 litre hacminde 180 bg’lik dizel MHEV teknolojisini de barındıran 150 beygirlik motor seçenekleriyle satışa sunulacak.
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