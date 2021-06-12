1982 yılından bu yana yollarda olan Toyota Camry, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. 100’den fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry'de makyaj operasyonu ile birlikte daha dinamik bir tasarıma geçiş yapıldığı ve yeni jant ile gövde rengi seçeneklerine yer verildiği belirtildi.
Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik felsefesinin bir ürünü olan Camry'de, 2.5 litrelik kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli ve 218 beygir güç üreten bir motor görev yapıyor.
Yapılan açıklamaya göre, Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında, navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9” Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama yansıtmalı gösterge ekranı yer alıyor.
Yenilenen Camry'de, Toyota Safety Sense sistemlerinin son versiyonuna yer verilirken, bu kapsamda araçta Ön Çarpışma Önleyici Sistemi (PCS),önden gelen aracı algılama, Acil Direksiyon Destek Sistemi (ESA) ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem gibi özellikler bulunuyor.
Makyajlı Camry''nin Türkiye'de 998 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.
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