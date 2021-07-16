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Stellantis çatısı altında Fransız otomobil üreticisi Citroën, yenilenen C3 Aircross SUV modelini Türkiye’de satışa sundu.

Markanın güncel tasarım diliyle birlikte makyaj operasyonu geçiren C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği 1.2 PureTech benzinli motor ve 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle bayilerde yerini aldı.

Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV’da kişiselleştirme seçenekleri dikkat çekiyor. Otomobilde 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengi tercih edilebilirken, 4 farklı renk paketi de yer alıyor.

4 bin 155 milimetre uzunluğa sahip otomobil, iki parça halinde bağımsız 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltukları ile dikkat çekerken, katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde araca 2.40 metre uzunluğa sahip eşya yüklenebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, kızaklı koltuklar sayesinde 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla bin 289 litreye kadar çıkıyor.

Citroën'in ilk kez C5 Aircross modelinde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklara yer verilen otomobilde, yeni 9 inç dokunmatik ekran, 12 farklı sürüş destek sistemi, head-up display gibi yenilikler bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, yeni C3 Aircross SUV, 300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.