Makyajın evde de yapılabileceğini kanıtlayan en iyi amatör makyajlar
Güzel bir makyaj yapmak için bir makyaj sanatçısına gerek yok. Bunun birkaç doğru ürün ve iyi bir uygulama yeterli.
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"Kendimle buluşmaya hazırım."
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"'Makyajsız' makyaj görünümü yaptım."
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"Arkadaşımın resmi töreni için makyajını yaptım!"
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- 4
"Anneme yaptığım makyajın öncesi ve sonrası!"
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"Anneme makyaj yaptım!"
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"Yapabildiğim kadar en geleneksel Hollywood görünümünü elde ettim."
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"Randevu gecesi."
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"İş öncesi ve sonrası makyaj."
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"Gidecek hiçbir yerin olmadığında makyaj her zaman harika görünür."
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"Kistik sivilcem var ama birisi bana bugün cildimin güzel göründüğünü söyledi."
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"'Bebeğim 10 dakikalık şekerleme yapıyor' yüzüm."
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"Grunge'dan ilham alan dumanlı göz ve havalı dudak."
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"Nisan ayındaki düğünüm için kendi makyajımı yapma pratiği yapıyorum. Amacım hâlâ kendim gibi görünmek ve makyajı oldukça doğal tutmak."
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"Her gün 15 dakika alan muhteşem yüzüm."
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"Makyajsız ve doğal görünümlü makyaj."
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"Taze, yazlık bir görünüm denedim."
Kaynak: Reddit