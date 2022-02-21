Sadece saç, makyaj ve kıyafetle istediği herkese benzeyebilen makyaj sanatçısı Aurelio Sanchez sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Genç makyaj sanatçısı, Mariah Carey, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Cher ve daha pek çok ikonik isme dönüşebiliyor. İşte popüler video paylaşım sitesi TikTok'ta yaklaşık 700 bine yakın takipçisi bulunan Sanchez'den paylaşımlar...