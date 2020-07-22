Instagram'da yaklaşık 840 bin takipçisi olan makyaj sanatçısı Alexix Stone, istediği herkese benzeyebiliyor. İngiliz makyaj sanatçısı, Angelina Jolie, Megan Fox ve daha pek çok ünlüye dönüşebiliyor. "Kendimi başkalarına dönüştürme yeteneğimi seviyorum. Birinin yüzünü incelemek en iyi yaptığım şey" diyen Stone'ın çalışmalarından bazılarını derledik...