"Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu'nun Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020'de yayımlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

Başsavcılık, yapılan suç duyuruları üzerine söz konusu yazıya ilişkin soruşturma başlattı.