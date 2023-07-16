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        Cam kesme makinesine kolunu kaptıran çocuk öldü

        Isparta'da, iş yerindeki cam kesme makinesine kolunu kaptıran 17 yaşındaki Emre, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:43
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        Makineye kolunu kaptıran çocuk öldü
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        Isparta'da cam kesme makinesine kolunu kaptıran Emre Günel (17), kurtarılamadı.

        Olay, Yalvaç ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Tamirciler Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre Günel, çalıştığı esnada sol kolunu cam kesme makinesine kaptırdı. İş yeri sahibi H.H.D. (54) de Emre'yi kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Emre Günel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.H.D. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #ısparta haberleri
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