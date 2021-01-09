İHA

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yaşandı. Atölye sahibi İbrahim Keskin, iş yerinde çalıştığı sırada kolunu çözgü makinesinin merdanesine kaptırdı.

Kolu kopan Keskin'i gören çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.