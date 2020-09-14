AA

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, ihracatı teşvik programları, sanayi hamle programında onaylanmış projelerin hızlandırılması, yerli makine kullanımında kamu alımında kolaylıkların sağlanması gibi konularda çalışma yapmak üzere bir komite kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

MİB'in 1990 yılında kurulduğunu hatırlatan Gencer, Birliğin, Türkiye'nin yerli makine ve aksamlarını üreten seçkin kuruluşlarını çatısı altında toplayan önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Birlik üyeleri arasında 70 yıllık firmaların da olduğunu anlatan Gencer, "Birliğimizdeki firmalar jenerasyonlardan, jenerasyonlara devreden Türkiye'nin makine ve teknoloji imalatı yapan firmalarıdır. İş makinelerinden tutun tekstil makinelerine, gemi üretimine, savunma sanayisine, takım tezgahlarından sac işleme makinelerine kadar aramızda her çeşit makine üreten firmalar var." dedi.

"Makine sanayisi öncelikli sanayi ilan edildi"

Gencer, Türk makine sektörünün yılda 20 milyar dolara yakın ihracat getirisi bulunduğunu aktardı.

Önemli hedeflerinin olduğunu dile getiren Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Ticaret Bakanımız da hazırdı. Biz orada mutlu olduğumuz birkaç konuyu dile getirdik. Bunlar şudur; Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı, Sanayi Hamle Programı ve İhracat Ana Planı'nda Türkiye'de ilk defa makine sanayisi öncelikli sanayi ilan edildi. Biz bugüne kadar böyle önemli bir anlayışı ilk defa yaşıyoruz. Bundan dolayı tüm üyelerimiz adına çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu durum Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ihracata dayalı büyüme programında bize sorumluluk vermektedir."

Dünya olarak yepyeni bir sürece girildiğine değinen Gencer, ticaret savaşlarının ve içe kapanmaların sert yaşandığı, salgının adeta çarpan etkisi haline döndüğü, tüm tedarik zincirleri ve lojistik yapılarının değiştiği bir dönemde yeni ticaret algısının ortaya çıktığına işaret etti.

Yerli Makine İzleme Komitesi

Emre Gencer, makine üreticileri olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çok yakın bir ilişki kurduklarını aktardı.

Bu çabaları daha da ileri bir boyuta taşımak için Yerli Makine İzleme Komitesi kurulmasını talep ettiklerini bildiren Gencer, şunları kaydetti:

"Bu Yerli Makine İzleme Komitesi neler yapsın? İhracatı teşvik programları, sanayi hamle programında onaylanmış projelerin hızlandırılması, yerli makine kullanımında kamu alımında kolaylıkların sağlanması gibi birçok temel konuda daha etkin çalışması noktasında biz şirketlerle Bakanlık arasında köprü rolümüzü daha etkin oluşturalım niyetiyle önerdiğimiz bir konuydu. Komitenin, makine ile ilgili yatırım ve ihracat teşvik mevzuatı, yerli makine kullanımının teşviki, sektör firmalarının ihracat ve yatırım kredilerine ulaşımı, kamu alımlarında yerli makine kullanımına öncelik tanınmasına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, hamle programı kapsamında onaylanan projelerin uygulanmasının hızlandırılması gibi temel konularda çalışmaları koordine edebileceğini ve hızlandırabileceğini değerlendiriyoruz. Biz sıcak karşılandığımızı düşünüyoruz."