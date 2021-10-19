Makine \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Kutlu Karavelio\u011flu, Ge\u00e7mi\u015f iki y\u0131lda ayl\u0131k 1,5 milyar dolar civar\u0131nda olan makine ihracat ortalamam\u0131z\u0131, bu y\u0131l 2 milyar dolara ula\u015ft\u0131rd\u0131k. Bu ivmenin devam etmesi ile y\u0131l sonunda 5 milyar dolara yak\u0131n ek gelir sa\u011flay\u0131p, seneyi 23 milyar dolar ihracatla kapataca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. ifadelerini kulland\u0131. Makine \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi nden (MA\u0130B) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, y\u0131l\u0131n ilk 9 ay\u0131 itibar\u0131yla ihracat\u0131n\u0131 bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 30,2 art\u0131ran makine sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn serbest b\u00f6lgeler d\u00e2hil toplam ihracat\u0131 17 milyar dolar oldu. Salg\u0131n etkisinden ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f rakamlarla, makine ihracat\u0131ndaki art\u0131\u015f 2019\u2019a k\u0131yasla y\u00fczde 18,8 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Sekt\u00f6r\u00fcn Almanya ve ABD\u2019ye yapt\u0131\u011f\u0131 ihracat 9 ay sonunda 3 milyar dolar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131karken, Birle\u015fik Krall\u0131k, \u0130talya ve Fransa gibi di\u011fer ana pazarlardaki ihracat art\u0131\u015f\u0131 da ortalama y\u00fczde 40 seviyesine ula\u015ft\u0131. A\u00e7\u0131klamada g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen Makine \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Kutlu Karavelio\u011flu, b\u00f6lgesel taleplere h\u0131zl\u0131 yan\u0131t vererek makine ihracat\u0131nda bir ivme kazand\u0131klar\u0131n\u0131 ve art\u0131\u015f\u0131n 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda da h\u0131z kesmeden s\u00fcrece\u011fini belirtti. D\u00fcnya ticaretinde ya\u015fanan son geli\u015fmelere dair bilgiler veren Karavelio\u011flu, \u015funlar\u0131 aktard\u0131: D\u00fcnya mal ticareti son 12 ayda de\u011fer baz\u0131nda y\u00fczde 23, miktar baz\u0131nda y\u00fczde 14 art\u0131\u015f ya\u015fad\u0131. Bu da ya\u015fanan y\u00fckseli\u015fte, fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u00f6nemli bir pay\u0131 oldu\u011funu g\u00f6steriyor. Fiyatlarda \u00f6zellikle AB ve ABD de y\u00fckselen \u00fcretici enflasyonunun, ba\u015fta bak\u0131r ve \u00e7elik olmak \u00fczere emtia fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n ve lojistikteki y\u00fcksek maliyetlerin etkisi b\u00fcy\u00fck. Ham madde ve komponentlerde stoklu \u00e7al\u0131\u015fma d\u00f6neminin ba\u015flamas\u0131 da ilave bir i\u015fletme sermayesi ihtiyac\u0131 do\u011furuyor. Bu ihtiya\u00e7 makine imalat\u0131 gibi KOB\u0130 tabanl\u0131 sekt\u00f6rlerde ihmal edilemeyecek b\u00fcy\u00fckl\u00fckte bir maliyet unsuruna d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc fakat tedarik g\u00fcvenli\u011fine y\u00f6nelik tedbirlerin, yani zincirlerin k\u0131salarak alternatifli hale getirilmesinin ve lojistik sekt\u00f6r\u00fcndeki bu \u00e7e\u015fitlenmeyi destekleyen s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n, bizi \u00f6zellikle AB ile ticari ili\u015fkilerde daha fazla \u00f6ne \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. - Giderek pahalanacak bir d\u00fcnyan\u0131n e\u015fi\u011findeyiz Tedarik g\u00fcvenli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00f6lgesel ili\u015fkilerin \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bu d\u00f6nemi \u00e7ok iyi de\u011ferlendirdiklerine dikkati \u00e7eken Karavelio\u011flu, Ge\u00e7mi\u015f iki y\u0131lda ayl\u0131k 1,5 milyar dolar civar\u0131nda olan makine ihracat ortalamam\u0131z\u0131, bu y\u0131l 2 milyar dolara ula\u015ft\u0131rd\u0131k. Bu ivmenin devam etmesi ile y\u0131l sonunda 5 milyar dolara yak\u0131n ek gelir sa\u011flay\u0131p, seneyi 23 milyar dolar ihracatla kapataca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. Pandemi d\u0131\u015f pazarda elimizi g\u00fc\u00e7lendiren bir unsur oldu, ye\u015fil ve dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcmlerin bir par\u00e7as\u0131 olarak bu y\u00fckseli\u015fi kal\u0131c\u0131 hale getirmek istiyoruz. ifadelerini kulland\u0131. D\u00fcnyan\u0131n h\u0131zla yeni bir ya\u015fam s\u00fcreci i\u00e7ine girdi\u011fine ve herkes i\u00e7in \u00e7ok daha pahal\u0131 ve m\u00fccadele gerektiren bir d\u00f6nem ba\u015flad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Karavelio\u011flu \u015funlar\u0131 aktard\u0131: Giderek daha pahal\u0131 ya\u015fayaca\u011f\u0131m\u0131z bir d\u00fcnyan\u0131n e\u015fi\u011fine palas pand\u0131ras gelen toplumlar, karbon sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131rman\u0131n maliyetlerine zaman\u0131nda katlanm\u0131\u015f olsayd\u0131 ve sorunlar \u00f6telenerek biriktirilmeseydi, bug\u00fcn ne kadar\u0131n\u0131 kald\u0131rabilece\u011fimizi kestiremedi\u011fimiz bir b\u00fcy\u00fck y\u00fck\u00fcn alt\u0131nda olmayacakt\u0131k. S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirlik, \u00fcretim zincirinin b\u00fct\u00fcn halkalar\u0131n\u0131 pahal\u0131la\u015ft\u0131ran ve neticede \u00fcr\u00fcn fiyatlar\u0131n\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131ran bir konsept. Baz\u0131 maddelerin kullan\u0131m\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rlanacak olmas\u0131 ve alternatiflerindeki arz noksan\u0131 h\u0131zla maliyetlere yans\u0131yor. Enerji kaynaklar\u0131nda ya\u015fanmakta olan de\u011fi\u015fimlerin, yani fosil yak\u0131tlardan yenilenebilir kaynaklara d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn etkilerini \u015fimdiden g\u00f6r\u00fcyoruz. \u0130klim krizini kontrol alt\u0131na almak \u00fczere yap\u0131lacak yeni yat\u0131r\u0131mlar\u0131n maliyeti ise ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na bir pahal\u0131l\u0131k unsurudur. Bu d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme ayak uydurma \u00e7abas\u0131n\u0131n t\u00fcm toplumlara getirdi\u011fi tela\u015f\u0131n fark\u0131nda olmal\u0131, bu s\u00fcrecin ba\u015frol\u00fcnde ise makinelerin olaca\u011f\u0131n\u0131 iyi bilmeliyiz. - Ye\u015fil ve dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm konusunda \u00e7ekincemiz yok, ancak... Karavelio\u011flu, sanayide ye\u015fil ve dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme \u00e7ok \u00f6nceden haz\u0131rlananlar\u0131n tela\u015f yapmad\u0131klar\u0131na dikkati \u00e7ekerek Karbon ayak izini n\u00f6trlemenin gereklerini yerine getiren ve bu g\u00fcnlerin gelece\u011fini bilenlerin say\u0131s\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de san\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan daha fazla. Haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olanlar, ald\u0131klar\u0131 mesafeyi ortaya koyacak ve kendilerini rakiplerinden avantajl\u0131 hale getirecek sertifikasyon ve ticaret sistemlerinin hayata ge\u00e7mesi i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorlar. AB mevzuat\u0131ndaki geli\u015fmeleri ba\u015f\u0131ndan itibaren takip eden bir sekt\u00f6r olarak biz bu tart\u0131\u015fmalara, proaktif bir tav\u0131rla 2018 y\u0131l\u0131nda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Karbon Ayak izi kampanyam\u0131zla dikkat \u00e7ekmeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. \u0130kiz D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u2019\u00fcn dijital aya\u011f\u0131 i\u00e7in geli\u015ftirdi\u011fimiz Dijital K\u0131lavuzumuz \u00fc\u00e7 aydan fazlad\u0131r eri\u015fime a\u00e7\u0131k. Ye\u015fil D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u2019\u00fcn prati\u011fi \u00fczerine haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z Ur-Ge projemizin \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 hen\u00fcz yapt\u0131k. T\u00fcrkiye\u2019nin yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131 y\u00fczde 50\u2019nin \u00fczerine \u00e7\u0131karm\u0131\u015f olmas\u0131n\u0131 da \u00f6nemli bir avantaj olarak g\u00f6r\u00fcyoruz; AB\u2019nin karbon n\u00f6tr k\u0131ta hedeflerine uyum konusunda bir \u00e7ekince ta\u015f\u0131mamakla birlikte, rakiplerimize kendi \u00fclkelerinde sa\u011flanacak desteklerin \u00fclkemizde de bize sa\u011flanmas\u0131n\u0131n \u015fart oldu\u011funa inan\u0131yoruz. a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.