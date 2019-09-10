Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar doları geçti

Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, makine sektörünün ilk 8 ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin, yılın ikinci çeyreğinde ekonomisi yüzde 0,1 daralan Almanya olduğunu aktardı.

Almanya'ya 1,5 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren makine sektörünün, ABD'ye ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artırarak 876 milyon dolara taşıdığını kaydeden Karavelioğlu, Avro Bölgesi'ndeki büyümenin durma noktasına geldiği bu süreçte ABD ve Rusya ile makine ticaretini artıracak çalışmalara özel önem verdiklerini vurguladı.

Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 8 ayda 11,6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Makinelerimizin kilogram başına ortalama birim fiyatlarının 14,3 dolara kadar ulaştığı ABD'nin Türkiye'den en fazla satın aldığı ürün makinedir. Küresel makine ithalatı içindeki payı yüzde 16,5’e ulaşan ABD’nin makine ithalatının yüzde 30’dan fazlasını Çin’den gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, ABD'nin Çin ürünlerine yönelik ek vergi uygulamasının makine ihracatçılarına yeni fırsatlar sunduğu çok açıktır. 'Türkiye'nin Makinecileri' markasıyla ABD'ye özel bir tanıtım çalışması yürüteceğiz, bu ülkeye yıllık 1,3 milyar dolar düzeyindeki makine ihracatımızı 2 milyar doların üzerine taşımak için yoğun çaba göstereceğiz. Bu süreçte Almanya’daki temaslarımızı da artıracak, oradaki yavaşlamayı da telafi etmeye çalışacağız."

Rusya'ya makine ihracatının 308 milyon dolar olarak gerçekleştiği 8 aylık dönemde, bu ülkeye gönderilen makine miktarının yüzde 21 arttığına dikkati çeken Karavelioğlu, yılın son dört ayında bu artışı hızlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Karavelioğlu, şunları ifade etti:

"Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte Ekaterinburg'ta kurduğumuz temasların Rusya'da önemli bir yansıması oldu. Ülkemiz son 2 aylık süreçte, bayram tatillerindeki kesintiye rağmen Rusya'ya 84 milyon dolar karşılığı makine ihraç etti. Rusya’nın yeniden en büyük dört pazarımız arasında olması için çalışıyoruz. İleri teknolojiye yatırım yapan ülkelerin tamamını yakın takibimizde tutacak, küresel mal ticaretindeki sorunların fiyatlar üzerindeki baskısını dengeleyecek çok yönlü bir ihracat stratejisi yürüteceğiz. Tüm ekonomilerin büyümekte zorlandığı bu dönemde, makine imalatçılarını iç piyasada da destekleyecek bir pozisyon alınması gerektiğini düşünüyoruz."