Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Tüm dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle Kalkandelen (Tetova) şehrindeki Uluslararası Maarif Okulunda uzaktan eğitimle sürdürülen 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için hazırlanan mezuniyet programı, tüm tedbirler alınarak öğretmen, idareci ve dönem birincisi öğrencilerin katılımıyla okulun konferans salonunda düzenlendi.

Ülkede canlı video konferans aracılığıyla ilk defa icra edilen mezuniyet programına, katılımcılar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde iştirak etti. Maarif Temsilciliği yöneticileri ve okul idaresi tarafından öğrencilere liderlik karneleri, başarı sertifikaları, dil becerileri ve diğer beceri sertifikaları verildi.



"ZORLUKLARLA DOLU BİR EĞİTİM YILINI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Programda konuşan Okul Müdürü Ali Sedat Aslan, pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitimle derslerini aksatmadan öğrenimlerini devam ettirdiklerini söyledi. Aslan, öğrencilerin mezuniyet heyecanını tatmalarını amaçladıklarının altını çizerek katılımcılara hitaben şöyle konuştu: “2019-2020 Eğitim yılı kapanış programımızı bu yıl malum yaşanan pandemi sürecinden dolayı bir ilki gerçekleştirerek online olarak hayata geçirdik. Zorluklarla dolu bir eğitim yılını bugün geride bırakıyoruz. Bu zorlukları aşmanızda gerek yüz yüze eğitim döneminde, gerekse uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize yardım eden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize her türlü desteği sunan ailelere teşekkür ediyorum. Her zorluğun arkasından bir kolaylığın bizi beklediğinin en güzel örneklerinden birini şimdi yaşıyoruz. Yorulduk ve artık dinlenme vakti. Öğrencilerimizi güzel bir tatil bekliyor. Aileyle birlikte başta sağlıklı olmak üzere, huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmelerini diliyoruz. Maarif Okulu olarak öğrencilerimizin her zaman yanınızdayız ve onları koşulsuz sevmeye devam edeceğiz.”

Dönem birincilerinin isimlerini geleneksel Maarif ağacına işlemeleriyle program sona erdi.