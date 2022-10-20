İHA

İstanbul'da, makas atan otomobilin araca çarpıp kaçtığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Maltepe ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir ticari araca çarparak akan trafikte tehlike saçtı.

Araca çarptıktan sonra bir sapağa giren süratli otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Ticari aracın sahibi aracına çarpan otomobilin peşinden gitse de yetişmeyi başaramadı.

O anlar otomobilin çarptığı ticari aracın üzerindeki kamera tarafından kaydedildi.