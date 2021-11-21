Makas atan araca çarpmamak istedi, takla attı

Tevhide Ç. yönetimindeki 34 UZ 0093 cip, D 100 kara yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre trafikte "makas" atarak ilerleyen bir araca çarpmamak için manevra yapan yabancı plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kara yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından kaza yapan araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açılan kara yolunda trafik normale döndü.